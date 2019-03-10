كورة لايف liverpool بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت yalla shoot لايف

مشاهدة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الشوط الثاني، بدأت المباراة بهدف مبكر لبيرنلي على حساب ليفربول، هذا الهدف المباغت اشتعل حماس جماهير الليفر، لحث لاعبي فريقها على تسجيل التعادل ومن ثم الفوز، وبالفعل نجح فرمينيو في تسجيل هدف التعادل قبل أن يضيف السنغالي ماني الهدف الثاني في الدقيقة 28 وسنشاهد بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت بدون تقطيع من خلال الفيديو بالأسفل.

يلا شوت ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool، يدخل ليفربول مباراة اليوم ضد بيرنلي برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الفائز على واتفورد بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق النجم السابق لليفربول رحيم سترلينج، ويأمل يورغن كلوب في تحقيق الفوز والوصول للنقطة 73 قبل فتح الملف الأوروبي