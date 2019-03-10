"ماعت" تطالب بمحاسبة المقصرين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

طالبت مؤسسة ماعت بسرعة التحقيق في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي راح ضحيتها أكثر من 150 مسافرًا من 33 جنسية مختلفة، بمحاسبة المقصرين، كما تطالب الدول الأفريقية بدعم أسر ضحايا الحادث.



وتقدمت "ماعت" بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويرزق ذويهم الصبر والسلوان.



والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت هي ممثلة منظمات المجتمع المدني المصري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، كما تشغل منصب ممثل شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.