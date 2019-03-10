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الأحد 10/مارس/2019 - 03:10 م

رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد بيرنلي الشوط الثاني liverpool ليفربول وصلاح يبحث عن هدف ثالث

رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد بيرنلي الشوط الثاني liverpool ليفربول وصلاح يبحث عن هدف ثالث

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2547560

ليفربول وبيرنلي بث مباشر bein sport hd2، يعلق خالد الحدي على مباراة ليفربول وبيرنلي ظهر اليوم عبر قناة بي إن سبورتس، وهي المباراة التي تأتي قبل أيام من مواجهة ليفربول الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء القادم خارج ملعبه، ويحاول ليفربول غلق الملف المحلي بإنتصار على بيرنلي يضيق الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى نقطة وحيدة قبيل 8 جولات على نهاية البطولة.

مشاهدة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الشوط الثاني، بدأت المباراة بهدف مبكر لبيرنلي على حساب ليفربول، هذا الهدف المباغت اشتعل حماس جماهير الليفر، لحث لاعبي فريقها على تسجيل التعادل ومن ثم الفوز، وبالفعل نجح فرمينيو في تسجيل هدف التعادل قبل أن يضيف السنغالي ماني الهدف الثاني في الدقيقة 28  وسنشاهد بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت بدون تقطيع من خلال الفيديو بالأسفل.

يلا شوت ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool، يدخل ليفربول مباراة اليوم ضد بيرنلي برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الفائز على واتفورد بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق النجم السابق لليفربول رحيم سترلينج، ويأمل يورغن كلوب في تحقيق الفوز والوصول للنقطة 73 قبل فتح الملف الأوروبي

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رابط بث مباشر الشوط الثاني لمباراة ليفربول وبيرنلي

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