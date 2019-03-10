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اقتصاد
الأحد 10/مارس/2019 - 03:07 م

ضبط محاولة تهريب أدوات طبية بمطار برج العرب

ضبط محاولة تهريب
راندا التوني
dostor.org/2547553

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار، من ضبط تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية لجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مطار القاهره لبرج العرب (دولى داخلى) إشتبه سامى الزغبى رئيس الورديه فى الراكب المصرى "ه. ص. ا" قادم من بيروت ويحمل حقيبتين، حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه شريف حسن مأمور الفحص تحت إشراف إسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.

وبالعرض على أحمد الأزهرى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود الجزار وعاصم صومع وعلى دبور مأمورى الحركة وطاهر بخاطره رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشهاوى مأمور أمن جمركي تحت إشراف سامى الزغبى رؤساء الوردية وبحضور طارق عبد المنعم رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيًا فتبين وجود 1170 قطعة من مستلزمات طب الأسنان عبارة حشو وأدوات طبية لغرض الأسنان وتركيبات منشأ إيطالى مخبأه بين طيات ملابسه داخل حقائبه،وبلغت قيمة التعويضات المستحقة بمبلغ وقدره 412 و800 جنيه مصري.

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.

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