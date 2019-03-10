زلزال قوته 6.2 على مقياس ريختر يضرب جزر فيجي

ضرب زلزال قوته 6.2 على مقياس ريختر جنوب مدينة لاباسا، الواقعة في جزيرة (فانوا ليفو)، إحدى جزر جمهورية فيجي.



وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي- على موقعها الإلكتروني- أن مركز الزلزال سُجل على بعد 260 كيلومترا من جنوب شرق مدينة لاباسا، في تمام الساعة 8:12 مساء بالتوقيت المحلي (8:12 صباحا بتوقيت جرينيتش)، ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.



يذكر أن فيجي دولة جزيرية تقع جنوب المحيط الهادئ، على مقربة من منطقة الحزام الناري، التي تنشط فيها الزلازل والبراكين.