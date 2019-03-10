وكيل تعليم مطروح يفتتح مبنى إداريا بقطاع قرى "البنجر"

افتتح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، المبنى الإداري الجديد لقطاع البنجر التعليمي بمدينة الحمام، بحضور عدد من القيادات التعليمية بمدينة الحمام وقرى البنجر.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم؛ أن مبني القطاع التعليمي يعد صرحا تعليميا واداريا جديدًا فى اطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وبالتنسيق المشترك مع هيئة الأبنية التعليمية وسيتم افتتاح مباني إدارية جديدة بادارتي النجيلة وسيدي براني من خلال دعم صندوق دعم المشروعات التعليمية.



من جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لتطوير قطاع التعليم بالمحافظة فنيا وإداريًا بإعتباره اهم قطاعات التنمية التى تبنى عليه كاف القطاعات الأخرى من أجل الارتقاء بالمحافظة وبالخدمات المقدمة للمواطنين.