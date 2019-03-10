"عنيك في عنينا" تجري 74 عملية جراحة عيون بالمجان بأسوان

أعلن المركز الاعلامى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى أجرت 74عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تمامًا لأهالى مرضى عيون من قرى محافظة أسوان الأشد أحتياجًا، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".



ومن جانبه قال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"،إن المبادرة والتى يتم تنفيذها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالشراكة مع أوركيديا للصناعات الدوائية تستهدف الحد من مسببات العمى واصلت خلال الفترة الماضية نشاطها الخدمى فى الكشف وعلاج الغير القادرين بمحافظة أسوان بالتنسيق مع قيادات المحافظة،وبدعم من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.



وأوضح عباس،أن ما أجرته "عينك فى عنينا" من عملياتى جراحة عيون هى لحالات تم إكتشافها من خلال قوافل المبادرة للكشف عن مسببات العمى، والتي انطلقت في المحافظة، ووقعت الكشف الطبي على أكثر من 10 ألف مواطن بالمجان، من خلال 13 قافلة منتشرة في أرجاء المحافظة.







وأكد، أن المبادرة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية تتكفل بكافة المصاريف بدء من الكشف والعلاج وصولًا لإجراء العمليات الجراحية والتي تتم للحالات الغير قادرة بعد التأكد من استحقاقها، مشيرًا إلى أن العمليات الجراحية شملت مياه بيضاء وظفرة وياج وزرع القرنية التي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه، ويتم عملها بالمجان.

