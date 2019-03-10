بدء ورشة "الكتابة الإبداعية" بالأوبرا.. غدًا

تبدأ في الثانية ظهر غدٍ الإثنين٬ بدار الأوبرا المصرية٬ فعاليات ورشة الكتاب الإبداعية٬ مع الدكتورة أماني التونسي٬ والحاصلة على جائزة اليونسكو عن فيلم الناس دول سيناريو٬ وجائزة أحسن سيناريو وأفضل فيلم في مهرجان المرأة بأسوان عن فيلمها بين بحرين.



الكتابة الإبداعية هي تعبير عن الرؤى الشخصية، وما تحتويه من انفعالات، وما تكتشف عنه من حساسية خاصة تجاه التجارب الإنسانية، فالكتابة الإبداعية ابتكار وليس تقليد، وتأليف لا تكرار، تختلف من شخص لآخر حسب ما يتوفر لكلٍ من مهارات خاصة، وخبرات سابقة، وقدرات لغوية، ومواهب أدبية، وهي تبدأ بالفطرة، ثم تنمو بالتدريب والإطلاع.

