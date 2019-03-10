السيسي: وضعنا أسسًا جديدة للتعاون العربي الأوروبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصالح المواطن المصري هي الغاية الوحيدة التي تحكم تصرفات الدولة بجميع مؤسساتها، متابعًا وضعنا أسسًا جديدة للتعاون العربي الأوروبي تقوم على الاحترام والمصلحة المتبادلة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أن مصر استردت وضعها على الساحة الدولية بعد تراجعها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن كثرة الشائعات لن تؤثر في شعب مصر الواعي.



وفيما يخص الحرب علي الإرهاب، قال الرئيس السيسي، ليس غريبا على مصر تقديم الشهداء من أبنائها، والشعب أثبت أنه لا ينكسر، ونثق في قدرتنا للقضاء على الإرهاب وخطر الإهمال لا يقل عن خطر الإرهاب، مؤكدًا مساندة القوات المسلحة والشرطة ضد أعداء الوطن ومن خانه أو باعه من المفسدين.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وحضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.