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الأحد 10/مارس/2019 - 03:01 م

فيديو هروب المساجين من سجن وادي النطرون ضمن أحراز "أقتحام الحدود"

فيديو هروب المساجين
شيماء حسين
dostor.org/2547545

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والتي يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعرضت المحكمة الحرز الثاني وهو عبارة مظروف بيج اللوان ويحمل رقم 10، بداخلة حافظة مستندات بداخله أسطوانة لهروب المساجين من سجن وادي النطرون والمفرغ من قبل المحكمة في جلسة سابقة، وبداخلة فيديو عبارة عن فيديو مدته دقيقتين و17 ثانية لهروب المساجين من سجن وادى النطرون.

وسلمت المحكمة الأسطوانة للفني لعرضها، وبداخلها مقطع فيديو لهروب المساجين من وادى النطرون، وظهر أثناء عرض الفيديو لافتة مدون عليها ليمان 410، ويصور مجموعة من الأشخاص يسيرون بطريقة غير منتظمة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

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