Liverpool today مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (بث مباشر) في الدوري الانجليزي (Live HD)
Liverpool today مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (بث مباشر) في الدوري الانجليزي (Live HD)
Liverpool today مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (بث مباشر) في الدوري الانجليزي (Live HD)
Liverpool today مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (بث مباشر) في الدوري الانجليزي (Live HD)
يخوض نادي ليفربول مواجهة قوية أمام بيرنلي مساء يوم غد الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
Liverpool today مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (بث مباشر) في الدوري الانجليزي (Live HD)
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.