 Liverpool today مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (بث مباشر) في الدوري الانجليزي (Live HD)

بالصور.. محافظ الدقهلية يستمع لمقتراحات رجال الأعمال لتطوير المنصورة

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا مساء اليوم السبت، مع عدد من أبناء الدقهلية من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة وأعضاء منظمات المجتمع المدني، بحث خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير ...