يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول اليوم hd (الدوري الإنجليزي)

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يسعى النجم المصري محمد صلاح الى تسجيل رقم قياسي جديد من خلال التسجيل في المباراة ليصبح اسرع لاعب في تاريخ ليفربول بتسجيل ٥٠ هدفا في الدوري الانجليزي خلال ٦٦ مباراة مع الفريق.

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يواجه فريق ليفربول الانجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح في الثانية ظهر غداً الأحد ، فريق بيرنلي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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يستضيف النجم المصري محمد صلاح ورفقاؤه في ليفربول الانجليزي، نظيره بيرنلي، في الثانية ظهر غدا الاحد، ضمن مباريات الجولة ال٣٠ من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الانجليزي التي فقدها بعدما كان متصدرا خلال الفترة الماضية ولكن تعادلين متتاليين مع مانشستر يونايتد وايفرتون جعلا الريدز في المركز الثاني بفارق نقطة عن رجال المدرب جوارديولا بمانشستر سيتي.





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يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه بيرنلي في الساعة الثانية ظهر غدا الاحد ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفاً برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.

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زملاء النجم محمد صلاح مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي من اجل التتويج بلقب البريميرليج الذي غاب عن الريدز لاعوام كثيرة.