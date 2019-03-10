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الأحد 10/مارس/2019 - 01:53 م

الاسطورة لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث ماتش محمد صلاح اليوم الدوري الانجليزي لايف

الاسطورة لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث ماتش محمد صلاح اليوم الدوري الانجليزي لايف

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
علي عبد الله
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الاسطورة لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث ماتش محمد صلاح اليوم الدوري الانجليزي لايف

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مجانا بث مباشر اليوم الاحد متابعة محمد صلاح youtube

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مجانا بث مباشر اليوم الاحد متابعة محمد صلاح youtube

كورة ستار HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ليفربول اليوم kora star

يلتقى ليفربول مع بيرنلي غداً الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مجانا بث مباشر اليوم الاحد متابعة محمد صلاح youtube

كورة ستار HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ليفربول اليوم kora star

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

 

كورة ستار HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ليفربول اليوم kora star

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي مع إيفرتون في الجولة الماضية.

كورة ستار HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ليفربول اليوم kora star

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.

 

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16بـ30 نقطة.

 

كورة ستار HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ليفربول اليوم kora star

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مجانا بث مباشر اليوم الاحد متابعة محمد صلاح youtube

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فرضت مباراة إيفرتون وليفربول التي ستقام على أرض الأول في ديربي الميرسيسايد نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لفارق النقطتين الذي يفصل ليفربول الوصيف عن مان سيتي.

 

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link يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر 3-3 البث المباشر لـ مباراة ليفربول وإيفرتون الدوري الانجليزي ONLINE

وفي حال فوز ليفربول فإنه سيعود للتفوق على مانشستر سيتي الفائز بصعوبة على بورنموث السبت 1-0.

 

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