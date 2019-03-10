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الأحد 10/مارس/2019 - 01:52 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2547413

تبدأ الآن مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ويسعي الليفر بقيادة محمد صلاح إلى الفوز لملاحقة نظيره مان سيتي والمحافظة على فرصته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

مشاهدة ماتش ليفربول وبيرنلي لاين مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي الاسطورة، يستضيف ملعب الأنفيلد لقاء بيرنلي وليفربول في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة ويستطيع المتابع العربي متابعة المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية بتعليق عربي ممتع من خالد الحدي، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد اننهت بفوز ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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