القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
رياضة
الأحد 10/مارس/2019 - 01:49 م

صحف إيطاليا تسلط الضوء على خطة مدرب يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

ماسيميليانو أليجري
ماسيميليانو أليجري
أ ش أ
dostor.org/2547407

سلطت صحف إيطاليا الصادرة اليوم الأحد، الضوء على الخطة التي يجهزها ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، من أجل عبور موقعة أتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) أن التوتر يقترب من النهاية، إعادة اختراق الدفاع والاختيار بين ديبالا وبيرنارديسكي.. هذه هي الطريقة التي يستعد بها يوفنتوس لليلة الكبيرة"، وتابعت: "أليجري يدرس المواجهة مع أتلتيكو في أجواء غير عادية، لكن رونالدو مستعد لإحداث الفارق، سيعتمدون عليه".

وأضافت: "بيونتيك يجلب النقاط لميلان، والروسونيري يمدد تقدمه مجددًا، بيليا سجل الأول وبيونتيك أضاف هدف الفوز (2-1) على كييفو".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "إغراء ماسيميليانو، ليلة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، مفترق طرق حاسمة في موسم الفريق، القناص الصغير والذي قدم مستوى رائعا أمام أودينيزي يمكن أن يكون خيارًا جيدًا إلى جانب رونالدو".

وعنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "ميلان يرتدي ثوب بيونتيك، الانتصار الخامس على التوالي، وميلان بالمركز الثالث بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان".

وتابعت "البولندي يعود للتسجيل: كان حاسمًا أمام كييفو فيرونا (2-1)، وبيليا يسجل من ركلة حرة رائعة..جاتوزو تعرض للطرد ويخاطر بالغياب عن الديربي".

وأضافت الصحيفة: "إيكاردي، هناك مفاوضات، إنتر يسعى للحصول على الـ3 نقاط أمام سبال.. وقضية ماوريتو: يأملون في عودته يوم الأحد".

واختتمت: "أليجري يُجهز خطة أتلتيكو، سيستخدم ثلاثة في الدفاع بجانب وجود بيرنارديسكي..أليجري قد يبدأ بدون بيانيتش وديبالا للقتال ضد الاسبان..وكريستيانو رونالدو يعرف كيف يقلب المباراة".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

السيسي يلبي طلب سيدة معمرة

الحكومة تبلغ البرلمان بتعديل لائحة الخدمة المدنية لحل مشكلة تسويات الموظفين

وزير المالية لـ"النواب": صندوق النقد لا يجامل الحكومة المصرية

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة الشناوى

ads
الأكثر قراءة

السيسي يكلف كامل الوزير بتطوير السكة الحديد

السيسي يوضح سبب تأخر تعيين وزير النقل

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

ألبومات الصور

جمارك أرقين تحبط 7 محاولات تهريب لكمية من الأدوية وسبائك ذهب (صور)

بالصور.. محافظ الدقهلية يستمع لمقتراحات رجال الأعمال لتطوير المنصورة

"التصوف من المنظور العربى الإسلامى" محاضرة بمكتبة مصر العامة فى المنصورة

انطلاق ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة بمدارس الإسكندرية

رياضة

مباريات الجولة 28 بالدورى تستحوذ على اهتمام الصحف الفرنسية

صحف إيطاليا تسلط الضوء على خطة مدرب يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

صحف إسبانيا تبرز انتصار برشلونة على رايو فاليكانو في الليجا

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

السيسي يكلف كامل الوزير بتطوير السكة الحديد

السيسي يوضح سبب تأخر تعيين وزير النقل

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

ads
كشكول

تعرف علي طريقة احتساب الدرجات التراكمية للثانوية العامة

تعرف علي برامج المنح التدريبية المقدمة من الهند

رانيا المشاط تحي طلاب الجامعة الألمانية على تواجدهم الفعال ببورصة برلين للسياحة

جامعة الأزهر تستقبل وفد تلفزيون اتحاد الجامعات الأفريقية

أولياء أمور: نريد ثانوية عامة علي النظام القديم .. والدفعة الحالية "مظلومة"

الأمصار

وزير حقوق الإنسان اليمني يستعرض أخر ماآلت إليه العمليات العسكرية بالحجور

قناة جزائرية: بوتفليقة يصل البلاد ظهر اليوم

شيرين في المقدمة.. قائمة المطربات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط

إثيوبيا: مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة

الملك سلمان يكرم لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

وفاة الملاكمة فريدا ابنة جورج فورمان في ظروف غامضة

مباريات
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎