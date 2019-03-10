صحف إيطاليا تسلط الضوء على خطة مدرب يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد

سلطت صحف إيطاليا الصادرة اليوم الأحد، الضوء على الخطة التي يجهزها ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، من أجل عبور موقعة أتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) أن التوتر يقترب من النهاية، إعادة اختراق الدفاع والاختيار بين ديبالا وبيرنارديسكي.. هذه هي الطريقة التي يستعد بها يوفنتوس لليلة الكبيرة"، وتابعت: "أليجري يدرس المواجهة مع أتلتيكو في أجواء غير عادية، لكن رونالدو مستعد لإحداث الفارق، سيعتمدون عليه".



وأضافت: "بيونتيك يجلب النقاط لميلان، والروسونيري يمدد تقدمه مجددًا، بيليا سجل الأول وبيونتيك أضاف هدف الفوز (2-1) على كييفو".



وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "إغراء ماسيميليانو، ليلة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، مفترق طرق حاسمة في موسم الفريق، القناص الصغير والذي قدم مستوى رائعا أمام أودينيزي يمكن أن يكون خيارًا جيدًا إلى جانب رونالدو".



وعنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "ميلان يرتدي ثوب بيونتيك، الانتصار الخامس على التوالي، وميلان بالمركز الثالث بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان".



وتابعت "البولندي يعود للتسجيل: كان حاسمًا أمام كييفو فيرونا (2-1)، وبيليا يسجل من ركلة حرة رائعة..جاتوزو تعرض للطرد ويخاطر بالغياب عن الديربي".



وأضافت الصحيفة: "إيكاردي، هناك مفاوضات، إنتر يسعى للحصول على الـ3 نقاط أمام سبال.. وقضية ماوريتو: يأملون في عودته يوم الأحد".



واختتمت: "أليجري يُجهز خطة أتلتيكو، سيستخدم ثلاثة في الدفاع بجانب وجود بيرنارديسكي..أليجري قد يبدأ بدون بيانيتش وديبالا للقتال ضد الاسبان..وكريستيانو رونالدو يعرف كيف يقلب المباراة".