رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Online live – كول كورة

يخوض فريق ليفربول مواجهة صعبة أمام ضيفه بيرنلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”آنفيلد“ في الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.





يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز في ظل المنافسة الشرسة التي يعيشها هذا الموسم على اللقب مع مانشستر سيتي، مع تراجع طفيف في نتائج الريدز في الفترة الأخيرة.