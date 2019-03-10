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الأحد 10/مارس/2019 - 01:48 م

مستوطنون يجرفون أراضي بجنوب نابلس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2547404

جرفت آليات المستوطنين، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية (جالود) جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، المحاذية لبؤرتي (احيا وايش كودش) الاستيطانيتين، فيما هاجمت كلابهم رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس- في تصريح اليوم- إن أهالي القرية اكتشفوا أعمال تجريف وتخريب في سهل البلدة الشرقي، وذلك عقب منع المزارعين من قبل الاحتلال من الوصول إلى هذه الأراضي، مضيفا أن جيش الاحتلال يمنع أصحاب الأراضي والمزارعين من فلاحة أراضيهم، والتي تعد فرصة ذهبية للبؤر الاستيطانية للقيام بأعمال التخريب والتجريف في سهل خلة أبوشبرقة، الواقع في الحوض رقم (22)، والذي تعود ملكية الأرض لورثة المرحوم (إبراهيم عبدالحاج محمد).

وأوضح أنه تم تخريب وتجريف أكثر من 10 دونمات (الدونم يعادل 1000 م2)، إضافة إلى مد خطوط مياه فيه، وزراعة أشجار في جزء من الأرض، وسرقة كميات كبيرة من الأتربة من السهل، ونقلها إلى داخل البؤرتين (احيا وإيش كودش).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت في العامين الماضيين تأخير التنسيق لحصاد 250 دونما من أراضي قرية جالود الشرقية، والتي كانت مزروعة بالقمح، ما أدى إلى تلف المحصول بالكامل، وهذا العام لا يزال الاحتلال يماطل في السماح للمزارعين بالوصول لهذه السهول وزراعتها.

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