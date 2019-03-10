مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي.. صلاح يقود الريدز

يلتقي ليفربول مع بيرنلي في تمام الثانية ظهر اليوم وذلك ضمن الجولة 30 من الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب أنفيلد رود استاد الريدز .

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل إنطلاق منافسات الجولة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.

وتسيطر حالة من القلق بين جماهير ليفربول بسبب تراجع الفعالية الهجومية لثلاثي الهجوم الذي يضم محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني حيث سقط الفريق في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ذهاباً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى إيفرتون.

ويسعى محمد صلاح لمعادلة الرقم القياسى المسجل بإسم آلان شيرار وتحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم فيرناندو توريس، وذلك بالتسجيل في شباك بيرنلي.

وحال نجاح محمد صلاح بالتسجيل فى شباك بيرنلي، سيصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 50 مع الفريق فى الدوري الإنجليزي، حيث يسجل اللاعب المصرى الظهور الـ 66 فى مسابقة البريميرليج بقميص ليفربول، بينما وصل صاحب الرقم الحالى فيرناندو توريس إلى هدفه رقم 50 بعد 72 مباراة.

ويعد آلان شيرار هو أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع ناد واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز فى 66 مباراة عندما كان يلعب فى صفوف بلاكبيرن روفرز.

استطاع محمد صلاح أن يزور شباك بيرنلي في وقت سابق وتحديدًا في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي بعدما سجل هدفًا في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات الجولة الخامسة.

صلاح لم يكتف بالتسجيل بل ساهم بهدف في مباراة الدور الأول والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في لقاء جاء ضمن الجولة 15.

يتطلع صلاح للعودة للتسجيل من جديد بعدما غاب آخر ثلاث مباريات عن زيارة شباك المنافسين أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وأخيرًا إيفرتون.

ويسعى صلاح لتجاوز الرقم السلبي الذي حققه هذا الموسم حيث لم يسبق لصاحب الـ26 عامًا منذ انتقاله لليفربول وأن يغيب عن التسجيل خلال ثلاث مباريات متتالية.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، التشكيل الذى سيخوض لقاء اليوم الأحد، أمام بيرنلى.

وجاءت التشكيلة بطريقة ليفربول المعتادة 3/3/4 كالآتى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو – فينالدوم – لالانا.

خط الهجوم: صلاح – فيرمينو – مانى.