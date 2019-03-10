يلا شوت PUBG مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي live في الدوري الانجليزي كورة لايف مباراة ليفربول اليوم يلا شوت liverpool ON

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الأحد 10/مارس/2019 - 01:47 م

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بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بصوت المعلق خالد الحدي، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم,, القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم,,

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم 10-3-2019 بث مباشر
التشكيل المتوقع لليفربول أمام بيرنلي


ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، مباراة اليوم بتشكيل مكون من كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم.

وفي الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

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