بعد تحطم طائرتين إندونيسية وإثيوبية.. "بوينج" مهددة بالخطر

أرجعت عدد من التقارير، التي صدرت اليوم الأحد، إلى أن كلا من الطائرتين المنكوبتين الإثيوبية والإندونيسية، التي تحطمت في أكتوبر الماضي، يحملان العديد من أوجه الشبه.



فقد تحطمت في أكتوبر 2018، طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جافا، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل جميع ركابها، البالغ عددهم 189 شخصا.



تعود كل من الطائرتين المنكوبتين إلى نفس الطراز، بوينج 737-800 ماكس، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على شركة "بوينج"، التي تواجه اتهامات بأن تقنياتها غير فعالة على الإطلاق.



تعتبر الطائرتان المنكوبتان حديثتى الصنع، الطائرة الإندونيسية تحطمت بعد مرور شهرين فقط على صنعها، أما الطائرة الإثيوبية، بطلة الحدث اليوم، فتحطمت بعد مرور أربعة أشهر من صنعها.



وتشير كل من التقارير الأولية إلى أن الطائرة الإندونيسية تحطمت بعد إقلاع دام 13 دقيقة، بينما الطائرة الإثيوبية تحطمت بعد مرور 6 دقائق فقط.



