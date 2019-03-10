حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات في القطامية 4 أيام

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية.



كانت قد وردت معلومات لقسم شرطة القطامية من بعض المواطنين تفيد بسرقة بطاريات سياراتهم بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على المتهمين، وتبين أنهم "عاطف ن"، و"نادر ع"، و"مؤمن م" عاطلون.



وبسؤالهم، اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات وبيعها، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.