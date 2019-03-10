مد أجل الحكم على 3 متهمين بـ"رشوة البترول" لـ7 إبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه، في القضية بالمعروفة باسم "رشوة البترول" لجلسة ٧ إبريل.



صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح عبدالرحمن، وأيمن محمد وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.



تشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، موظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول في إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونًا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.