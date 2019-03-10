مصطفي الطويل: ثورة 19 هي الثورة الأم للشعب المصري

قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إن ثورة 1919 هي الثورة الحقيقة للشعب المصري التي قامت في القرن، مؤكدا على أن ثورة 30 يونيو هي الثورة الوحيدة الذي تعادل ثورة 1919 من قيادة حكيمة وعلى وعي سياسي محنك.



وأضاف "الطويل" في تصريحات صحفية، أن ثورة 1919 انطلقت من قلوب الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني دون طلب من الشعب مضيفًا أن الشعب هو الذي تحرك وثار ضد الاحتلال.



وأوضح الطويل، أن الشعب هو الذي طلب بالاستقلال والدستور وعندما تم القبض على زعيم الأمة سعد باشا زغلول ثار الشعب المصري من تلقاء نفسه مطالبًا بتنفيذ ثورة 1919.

