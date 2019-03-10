كورة ستار يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي kora star يوتيوب كورة اون لاين bein sport الجديد

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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي اليوم… بالكامل جدول مباريات ليفربول 2019 في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا هذا الموسم

نستعرض جدول مباريات ليفربول 2019، وموعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يواصل الفريق الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح سلسلة النتائج الإيجابية هذا الموسم، ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي للموسم 2018-2019، ونجح في التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وضرب موعداً مع نادي بايرن ميونخ في الدور القادم.





بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي

بيرنلي في مهمة استطلاعية لخطف نقاط اللقاء المرتقب ليفربول وبيرنلي بث مباشر اتش دي كورة يحل بيرنلي ضيفا على منافسه ليفربول في مباراة الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي، ويأمل بيرنلي في خطف انتصار ومواصلة مشواره في المنافسة، ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة شوت كما يسعى لحصد نقاط اللقاء والتقدم عدة مراكز في الترتيب، ليفربول وبيرنلي بث مباشر هجمة مرتدة ويطمح بيرنلي في حسم الفوز في اللقاء المرتقب والإرتقاء نحو المنطقة الآمنة وتعطيل تقدم منافسه.





ليفربول وبيرنلي بث مباشر في الجول ويحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 15 لقاء حتى الآن، ليفربول وبيرنلي بث مباشر عالم يلا شوت وخسر الفريق في مواجهة الجولة الماضية من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-1 .





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