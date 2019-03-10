ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت الاسطورة

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وتأتي تلك المباراة بعد تعادل للفريق في ديربي محبط لآمال الريدز وجماهيره أمام ايفرتون في الجولة السابقة سلبيا أضاع منه الصدارة ومنحها للسيتي بفارق نقطة حينها، ومن ثم صعد السيتي بالصدارة بفارق 4 نقاط حين حقق الانتصار في مباراة الأمس بنتيجة 3-1 أمام واتفورد.

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مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت مشاهدة كورة ستار ليفربول الاسطورة livehd7، كورة لايف اون لاين مباراة ليفربول يلا شوت مشاهدة ليفربول بث مباشر، ويلتقي ليفربول بعد هذه المباراة مع بايرن ميونخ في ملعب الأليانز أرينا يوم الأربعاء القادم في اياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي شهدت اهدار العديد من الفرص الخطيرة.















