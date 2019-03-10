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الأحد 10/مارس/2019 - 01:41 م

ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت الاسطورة

ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت الاسطورة

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي
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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت

وتأتي تلك المباراة بعد تعادل للفريق في ديربي محبط لآمال الريدز وجماهيره أمام ايفرتون في الجولة السابقة سلبيا أضاع منه الصدارة ومنحها للسيتي بفارق نقطة حينها، ومن ثم صعد السيتي بالصدارة بفارق 4 نقاط حين حقق الانتصار في مباراة الأمس بنتيجة 3-1 أمام واتفورد.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

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مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت مشاهدة كورة ستار ليفربول الاسطورة livehd7، كورة لايف اون لاين مباراة ليفربول يلا شوت مشاهدة ليفربول بث مباشر، ويلتقي ليفربول بعد هذه المباراة مع بايرن ميونخ في ملعب الأليانز أرينا يوم الأربعاء القادم في اياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي شهدت اهدار العديد من الفرص الخطيرة.





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وقد أعلن هندرسون قائد فريق ليفربول أنهم سيسعون وبقوة لحسم ال9 مباريات القادمة بدون الخسارة لأي نقاط لتزداد المنافسة مع مانشستر سيتي وهو ما قد يجعل الأمر ممتعا لآخر الجولات.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، فاينالدوم، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينيو.

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