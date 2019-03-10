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الأحد 10/مارس/2019 - 12:25 م

مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019

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مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019

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مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019

نوفر لكم متابعينا رابط بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود فيما يحارب ليفربول للفوز اليوم الاحد 10-3-2019 من اجل استعادة الفارق لنقطة واحدة عقب فوز مانشستر سيتي امس السبت على واتفورد وتوسيع الفارق لاربعة نقاط

يسعى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول اليوم خلال مباراته مع بيرنلي لتسجيل الأهداف لتخطي هاري كين ومعادلة سيرجيو أجويرو صاحب المركز الأول للمنافسة على هداف الدوري الانجليزي عام 2019

مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة

موقع كورة لايف مباراة ليفربول وبيرنلي

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع

تُنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية

مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019

معلق المباراة "خالد الحدي".                 

التشكيل المتوقع لليفربول        

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، فينالدوم

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019

يقدم الدستور SPORT خدمة بث مباشر لمباراة اليوم 10/3/2019 ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود ويمكنكم متابعينا من متابعة البث مباشر اليوم بدون تقطيع نهائيًا وتنطلق المباراة في الثانية ظهراً، على ملعب «أنفيلد»، وستذاع عبر قنوات «بي إن سبورتس».

مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019

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