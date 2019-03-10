مشاهدة بدون تقطيع hd مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي 10-3-2019
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يسعى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول اليوم خلال مباراته مع بيرنلي لتسجيل الأهداف لتخطي هاري كين ومعادلة سيرجيو أجويرو صاحب المركز الأول للمنافسة على هداف الدوري الانجليزي عام 2019
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تُنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية
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التشكيل المتوقع لليفربول
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون
الوسط: هندرسون، كيتا، فينالدوم
الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو
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