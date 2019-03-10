بث حي مباشر اليوم مباراة ليفربول وبيرنلي - رابط كورة اونلاين جودة HD

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معلق المباراة "خالد الحدي".
التشكيل المتوقع لليفربول
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون
الوسط: هندرسون، كيتا، فينالدوم
الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو
يقدم الدستور SPORT خدمة بث مباشر لمباراة اليوم 10/3/2019 ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود ويمكنكم متابعينا من متابعة البث مباشر اليوم بدون تقطيع نهائيًا وتنطلق المباراة في الثانية ظهراً، على ملعب «أنفيلد»، وستذاع عبر قنوات «بي إن سبورتس».
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