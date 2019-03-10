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الأحد 10/مارس/2019 - 12:21 م

انتحار طالب بالثانوية في بني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2547161

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية، اليوم الأحد، على الانتحار شنقًا داخل منزله بإحدي قرى مركز الفشن جنوب بني سويف؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بعد أن تأخر والده  في تلبية مطالبه.

وتلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز الفشن إخطارًا من الدكتور كريم جمال نائب مدير مستشفي الفشن المركزي، بوصول جثة الطالب "مصطفي. ع" 18 سنة ومقيم بقرية الفنت إلى مستشفى الفشن المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود أثار شنق على رقبته، وتبين من تحريات المباحث أن الطالب شنق نفسه بعد أن تأخر والده في تلبية عدد من المطالب التي طلبها المجني عليه فاستغل الطالب حضور أسرته حفل زفاف بالقرية وقام بشنق نفسه باستخدام حبل داخل حجرته بالمنزل.

تم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.

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