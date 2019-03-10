مايسة عطوة تشيد بفيلم يوم الشهيد: الدولة المصرية مدينة لهم

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالفيلم التسجيلي، الذي تم عرضه بعنوان "يوم الشهيد"، خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة؛ بمناسبة يوم الشهيد.



وأكدت النائبة أن الدولة المصرية ومواطنيها، عليهم دين كبير لشهدائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أمنها واستقرارها ومواجهة عناصر التخريب والقتل.



وجاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ30 بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.



وقالت النائبة إن الرئيس السيسي تحدث بصدق عن الأحداث التي تلت ثورة يناير، والتي كانت مخططة لإسقاط الدولة، إلا أن القوات المسلحة هدمت هذه المؤامرة.