حبس مؤجر فندق بتهمة النصب على المواطنين في دمياط

أمرت النيابة العامة بدمياط بحبس مؤجر فندق بمدينة رأس البر، بتهمة التسويق بنظام الملكية الجزئية، وتجميع مبالغ مالية من الأهالي بدون وجه حق.



كانت قوة أمنية من مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، قد تمكنت من إلقاء القبض على "و. ع" بتهمة النصب والاحتيال على الأهالي.



والبداية بتلقي مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، بلاغ من قبل أحد الأهالي يدعى "رزق. ع" بأنه تعرض للنصب عن طريق جمع أموال مقابل الحصول على أسبوع في أحد الفنادق برأس البر بجوار شركة الكهرباء، وتم تحرير محضر وتحركت قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم.