الصين تضر البيئة البحرية وتعرض 76 حوت جذبا للسياح

أفاد تقرير أعده معهد رعاية الحيوان والحماية العالمية للحيوان، بأن الصين توفر القليل من الاهتمام بالحيوانات البحرية، التي تعرضها للعامة، خاصة وأن الحيتان المعروضة في الملاهي البحرية الصينية، ارتفعت من 39 إلى 76 حوت في عام 2015، وفقا لصحيفة الاندبندنت.



وزادت رغبة المواطنين في مشاهدة الثدييات البحرية، في حمامات السباحة والملاهي البحرية الصينية، ويضيف التقرير أن الكائنات البحرية التي يتم عرضها للعامة في ملاهي أو جذبا للسياحة، تتعرض لمعانات جسدية ونفسية، كما أن الأحواض التي توجد فيها هذه الحيوانات البحرية، لا تملك البيئات المعقدة التي تحتاجها الثدييات البحرية.



يأتي هذا فيما تحتل الدلافين المرتبة الأولى في الحيوانات البحرية المتاحة للعامة، والحيتان والكالكا في روسيا.