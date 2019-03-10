فرج عامر يشيد بتكليف "كامل الوزير" بوزارة النقل

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بوزارة النقل.



وأكد النائب أن اللواء كامل الوزير له العديد من الإنجازات التي حققها خلال رئاسته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما ينبه بأن مرافق وزارة النقل على موعد مع رجل كفء لا يمل وسيعمل على النهوض بكافة قطاعات الوزارة وخاصة مرفق السكك الحديدية.



وتابع أن الرسالة التي عقب بها اللواء كامل على كلمة الرئيس السيسي، تعكس استعداده للمهمة الجديدة رغم صعوبتها، آملا في كامل التوفيق له لخدمة احتياجات هذا الشعب.