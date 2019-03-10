المسعود يثمن تأكيد السيسي على محاسبة متسببي حادث محطة مصر

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محاسبة من تسبب فى حادث محطة مصر بالقانون، مؤكدا أن ذلك حق ضحايا الحادث.



وجاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد



وأكد "المسعود" أن تكليف اللواء كامل الوزيري، بمنصب وزير النقل يعكس نية حقيقة وجادة من الرئيس السيسي لإصلاح هذه الوزارة بكافة قطاعاتها، وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين من خلالها.



وتابع أن الرئيس أعطى مهلة لوزير النقل الجديد حتى 30 يونيو 2020، لإصلاح هيئة السكك الحديدية بهدف وقف نزيف الخسائر البشرية والمادية نظرا لتهالك المرفق.