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الأحد 10/مارس/2019 - 12:11 م

الملتقى الإعلامى العربى للشباب يواصل فعالياته لليوم الثانى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ريهام احمد
dostor.org/2547141

استكملت اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الاعلامى العربى للشباب فى دورته الثامنة، والذى انطلق امس بمقر أمانة جامعة الدول العربية، تحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وبمشاركة علي الرميحي وزير الإعلام البحريني، وبدرالدين علالي الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، وحسن يعقوب المنصوري الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام بأمارة الشارقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب والمفكرين ورؤساء تحرير الصحف العربية، ومجموعة من أبرز الإعلاميين والفنانين، الذين يحرصون على مشاركة الشباب والتحاور معهم في مختلف شؤون الإعلام، وعدد من طلاب الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

وقد انعقدت اليوم الورشة الخاصة بالملتقى الإعلامى لقسمين الأول خاص بالصحافة الالكترونية بين الواقع والتطبيق، والقسم الثانى عن والقسم الثانى عن البرامج التليفزيونية وثقافة الاختلاف.

هذا ويهدف الملتقى لمنح الشباب فرصة اللقاء بالخبرات الاعلامية مما يساهم الى حد كبير فى عملية استشراق المستقبل الاعلامى العربى بطريقة ممنهجة وواضحة.

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