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الأحد 10/مارس/2019 - 12:09 م

رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم "خط أحمر"

الزعيم
الزعيم
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2547138

نفي رامي إمام، مخرج ومنتج مسلسل "فالنتينو" ما نشرته بعض الصحف والمواقع من أخبار عن توقف إنتاج المسلسل، بسبب أزمة صحية للنجم الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن الزعيم بصحة جيدة، وأنه تم تصوير أكثر من 40 % من أحداث العمل في وقت قياسي.

وأوضح رامي إمام، في تصريحات صحفية: أن توقف إنتاج المسلسل لا يرجع لأسباب مرضية كما أشاع البعض، وإنما لأسباب أخرى لن أريد الكشف عنها خلال الوقت الحالي.

وتساءل رامي امام قائلا: من يقف وراء نشر أخبار سلبية عن المسلسل؟، وانتقد بشدة المواقع التي تتعرض لصحة النجم الكبير عادل إمام، وأضاف أن التعرض لصحة والده خط أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه، ومن غير اللائق تناول ذلك في الصحف بهدف لاتعطيل والشوشرة على العمل وإطلاق شائعات كاذبة.

رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم "خط أحمر"
رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم "خط أحمر"
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