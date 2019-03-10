تأجيل دعوى بطلان انتخابات "الأهلي" لـ21 إبريل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 21 إبريل المقبل.



وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية رغم حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.



وكانت انتخابات النادي الأهلى أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.