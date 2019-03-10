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الأحد 10/مارس/2019 - 12:08 م

سرحان: تقديم 100 خدمة حكومية إلكترونية خلال 15 شهرًا

إبراهيم سرحان رئيس
إبراهيم سرحان رئيس شركة اي فاينانس
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2547133

كشف إبراهيم سرحان رئيس شركة اي فاينانس، أن الدولة ستتيح ١٠٠ خدمة حكومية إلكترونية خلال ١٥ شهرا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم ٢٢ خدمة منها بحلول ٣٠ يونيو المقبل، بتجربة ميكنة ورقمنة محافظة بورسعيد.

وأشار خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق قمة صوت مصر خلال أبريل المقبل، أن الدولة تتجه بسرعة لتعميم تجربة بورسعيد، مؤكدا أن منظومة التحول الرقمي ستتم في مصر بالتعاون بين كل الجهات، موضحا أن جميع قواعد البيانات الحكومية تم دمجها مع بعض وبدأت تخاطب بعضها.

وقال إنه بحلول مايو المقبل سيتم ميكنة ٢٢ ألف خزنة في قطاعات الدولة والتي سيكون فيها التعامل إلكترونيا مما سينهي التعاملات التقليدية والورقية سواء بالشبكات أو غيرها من الوسائل المالية.

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