السجن 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على ضابط في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبى، وسكرتارية محمد رضا، غيابيًا، بمعاقبة شخصين بالسجن 10 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، في القضية رقم 29107 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الحامول، والمُقيدة برقم 2969 لسنة 2018م كلى كفر الشيخ، لإدانتهما باستعمال القوة مع ضابط شرطة وقوة مرافقة له.



وكشف أمر الإحالة عن اتهام "إ.ع"، و"ي.ع" بأنهما فى يوم 20 أغسطس 2018، بدائرة مركز شرطة الحامول، استعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم الملازم أول عمر ناجى، والقوة المرافقة له، والخفيرين محمد محى إبراهيم، ووائل السيد السعيد.



وأوضح أمر الإحالة أن ذلك جاء إثر امتناع المتهمين بغير حق، عن تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم الأول، واستقلا سيارة ملاكى بغرض الاصطدام بالقوة المرافقة وتمكنا من بلوغ مقصدهما وفرا هاربين.