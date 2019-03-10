شرطة المرافق تشن حملات أمنية مكبرة في الجيزة

رفعت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة، وضبط المخالفين بدائرة قسم الطالبية.



وأسفرت الحملة في مجال المرور عن تم ضبط "5 سحب متنوع – 5 نموزج 125 – 25 كلبش".



وفي مجال المرافق تم ضبط "146 كرسى- 25 قلب شيشة – 1 ثلاجة – 13 طقطوقة – 6 تروسيكل – 30 قلب شيشة – 51 استاند – 4 طقطوقة – 3 ثلاجة عرض – 21 ميزان- 2 عربة يد –– 9 استاند- 3 حامل شيبسي –3 أسطوانة – 5 شمسية-3 مليكان – 7 ميزان- 12 ترابيزة -6 توك توك – 3 كنبة".



وتحرر المحضر اللازم بكل حالة على حدا وتولت النيابة التحقيق.