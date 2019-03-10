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الأحد 10/مارس/2019 - 10:41 ص

جمعة: الجماعات الإرهابية الضالة تستخدم النصوص التي تتحدث عن منزلة الشهيد

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،
وكالات
dostor.org/2546956

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، كلمة أكد فيها أن الشهداء الحقيقيين هم من يدافعون عن وطنهم ضد كل معتد ويدفعون أرواحهم فداء لأهله وأرضه وبحره وسمائه، وليس هؤلاء الذي يروعون أهل وطنهم ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون في الأرض فسادا.

وأضاف وزير الأوقاف" إن أهم ما يجب أن نبينه للعالم هو تحديد مفهوم الشهادة ومن هو شهيد الحق ومن هو قتيل الباطل، موضحا أن الجماعات الإرهابية الضالة تستخدم ذات النصوص التي تتحدث عن منزلة الشهيد، وللأسف تستخدم نفس الآيات والأحاديث..محرفة الكلم عن مواضعه، وهؤلاء الإرهابيون يقتلون ويذبحون ويمثلون بالبشر وللأسف باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلام والقرآن بريئان من كل ذلك".

وذكر أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإعلان الجهاد القتالي، أو ما يعرف بحالة التعبئة العامة او النوعية أو الحرب والسلم، ليس حقًا لعامة الناس أو لأحدهم أو لحزب أو جماعة، إنما حق لرئيس الدولة أو مجلس أمنها القومى، وفق ما ينص عليه وينظمه قانون كل دولة ودستورها، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية الضالة تستخدم نفس النصوص التى تتحدث عن منزلة الشهيد، وتستخدم نفس الآيات والأحاديث، لتحريف الكلمة عن موضعها، حيث يقتلون ويذبحون ويحرقون ويمثلون بالبشر باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلام والقرآن بريئان من كل ذلك.

وشدد على أهمية رعاية أسر الشهداء، وأن يؤرخ ليوم الشهيد، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح باب التجديد فى إطار الحفاظ على الثوابت، مؤكدًا أن "التجديد سنة كونية، والمجدد قد يكون حاكمًا عادل أو مصلحًا أو مؤسسًا أو يكون ذلك كله".

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