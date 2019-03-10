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الأحد 10/مارس/2019 - 10:40 ص

بث مباشر (صلاح) مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في (الدوري الانجليزي) الآن لايف يوتيوب

بث مباشر (صلاح) مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في (الدوري الانجليزي) الآن لايف يوتيوب

بث مباشر (صلاح) مشاهدة
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بث مباشر (صلاح) مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في (الدوري الانجليزي) الآن لايف يوتيوب
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن إقامة مباريات فريقه في فترة الظهيرة لم يعد يمثل مشكلة ونصح جمهور الفريق بالحصول على قسط وافر من النوم الهادئ في الليلة التي تسبق مباراة ليفربول وضيفه بيرنلي الأحد المقبل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لتحسين الأجواء على ملعب انفيلد.
بث مباشر (صلاح) مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في (الدوري الانجليزي) الآن لايف يوتيوب
وستقام المباراة في الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي. وكان المدرب الألماني يشكو في السابق من إقامة مباريات ليفربول في فترة الظهيرة ويقول إنه "يشعر بالجوع" في تلك الفترة.
بث مباشر (صلاح) مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في (الدوري الانجليزي) الآن لايف يوتيوب
محمد صلاح
© REUTERS / PAUL CHILDS
الكشف عن الراتب الكامل والحقيقي لنجم ليفربول محمد صلاح
وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة "لم يعد لدينا مشاكل مع هذا الأمر. نحن بحاجة لأجواء الظهيرة، وإذا كان لديك تذكرة فاذهب للنوم الساعة 10 مساء حتى لا تفوتك الإثارة من أول دقيقة لآخر دقيقة".
ويستطيع مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، أن يعزز تقدمه في السباق على لقب الدوري إذا فاز على ضيفه واتفورد غدا السبت.

وأضاف كلوب "سنعرف نتيجة سيتي قبل أن نبدأ المباراة. لكننا لن نعلق آمالا كبيرة على ذلك لأننا نقاتل من أجل صدارة الدوري. من المهم أن نتحلى بالتفاؤل والحماس.

وتابع "الخطة لا تزال هي الانتصار في المباريات. وهذا أمر صعب بما فيه الكفاية. مشكلتنا الوحيدة هذا الأسبوع هي مواجهة بيرنلي وهذا يكفي".

وأضاف "علينا أن نكون قادرين على الفوز. (المدرب شون)‭ ‬دايك يقوم بعمل رائع ربما في ظروف ليست مثالية في الدوري". ويبتعد محمد صلاح، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، بهدف واحد فقط عن تسجيل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

ورغم أن صلاح لم يهز الشباك في آخر أربع مباريات إلا أن كلوب لا يشعر بالقلق، بحسب "المير
بث مباشر (صلاح) مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم في (الدوري الانجليزي) الآن لايف يوتيوب

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