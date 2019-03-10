المدعي العام بالكونغو يدعو لإرجاء انتخابات حكام المقاطعات

طالب المدعي العام للكونغو الديمقراطية فلوري كابانجا نومبي بتأجيل انتخابات حكام المقاطعات وأعضاء مجلس الشيوخ؛ للتحقيق في مزاعم فساد، إلا أن المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت هذا الطلب.



ووجه نومبي رسالة إلى المفوضية الوطنية - حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الأحد- كتب فيها إنه "يشرفني أن أﺑﻠﻐﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ وﺑﻌﺪ ادعاءات اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻄﺖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، أﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ موعد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المذكورة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ لنا الحصول على أدلة تزوير"، مضيفا أنه اتخذ قرارا بإرسال قضاة من مكتبه إلى المدن الرئيسية في المقاطعات المستهدفة للإشراف على هذه التحقيقات.



وأوضح في الرسالة أنه يود لفت الانتباه إلى أن إجراء هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف سيفتح الباب أمام النزاعات والعنف الدامي.



من جهته، قال مسؤول بارز في المفوضية - طلب عدم الكشوف عن هويته - إن المفوضية هيئة مستقلة عن الجميع بما في ذلك المدعي العام للبلاد الذي ليس لديه الحق في تغيير التقويم الذي هو في مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى أنه يتم الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات على النحو التالي يوم الإثنين 11 مارس الجاري انتخاب أعضاء المكاتب النهائية لجميع الجمعيات الإقليمية المعنية، ومجلس الشيوخ في 15 من نفس الشهر، والحكام في 26 من الشهر ذاته.