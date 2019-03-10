القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
عالم
الأحد 10/مارس/2019 - 10:31 ص

صحيفة إماراتية: اتفاق السويد حول الحديدة مهدد بسبب تعنت الحوثيين

صحيفة إماراتية: اتفاق
أ ش أ
dostor.org/2546938

حذرت صحيفة "الوطن" الإماراتية من أن اتفاق "السويد" حول مدينة الحديدة اليمنية ومرافئها يبدو مهددا جراء تعنت ميليشيات الحوثيين، وما يقومون به من مناورات ومحاولات لتعطيل تنفيذ الاتفاق، والعمل على إيجاد تفسيرات متناقضة.

وذكرت الصحيفة، في تعليق اليوم الأحد تحت عنوان "لا لتمديد الأزمات"، أنه على الرغم من أن الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة شهد كل الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثيين، وبحضور البعثة الأممية ذاتها، لكن حتى اليوم لا يزال التعامل الأممي مع خروقات الحوثي، دون مستوى الموقف المطلوب للرد على هذه الانتهاكات، والتلاعب، والتهرب الذي يتم من قبل الانقلابيين على مدار الساعة.

وأكدت الصحيفة، في ختام تعليقها، أنه بعد أن أفلس الحوثيون، وتبدد مخططهم الانقلابي، فهم اليوم يعملون على إطالة أمد معاناة الشعب اليمني، بعد أن تم سحق الكثير من مرتزقة إيران، وتجنيب اليمن مصيرا مأساويا ضمن مخطط التوسع العدواني لإيران -التي تلقت هزيمة ساحقة في اليمن- واليوم ينبغي على الأمم المتحدة أن تلعب دورها المطلوب دون تأخير.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ 3 أيام

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ 4 أيام

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ 4 أيام

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ 6 أيام

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ اسبوع

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

الآن

15 قتيلًا و3 جرحى في هجوم على حانة بالمكسيك

توجيه السيسى بتوفير السلع الأساسية واستعداد أسوان لملتقى الشباب يتصدران اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 23 درجة

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

ads
الأكثر قراءة

السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

إغلاق طريق العلمين الصحراوى بسبب الشبورة

ألبومات الصور

جمارك أرقين تحبط 7 محاولات تهريب لكمية من الأدوية وسبائك ذهب (صور)

بالصور.. محافظ الدقهلية يستمع لمقتراحات رجال الأعمال لتطوير المنصورة

"التصوف من المنظور العربى الإسلامى" محاضرة بمكتبة مصر العامة فى المنصورة

انطلاق ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة بمدارس الإسكندرية

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلى فى الدورى الإنجليزى

liverpool البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلى فى الدورى الانجليزي

beIN SPORTS HD بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلى اليوم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

إغلاق طريق العلمين الصحراوى بسبب الشبورة

ads
كشكول

مستشفيات عين شمس تنهي تدريب 400 في مجال تقنية المعلومات

التعليم العالى: 95 منحة دراسية مقدمة من روسيا الاتحادية

الهولوجرام لتجسيد المعالم السياحية.. أبرز توصيات مؤتمر نوعية طنطا

جامعة طنطا تطلق خدمة التسجيل في الدراسات العليا إلكترونيًا

"تمصير المعايير الدولية لعلاج الامراض المعدية المتوطنة في مصر" أهم توصيات مؤتمر "طب طنطا"

الأمصار

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترح لاغتيال قادة حماس

الهند تعلن عودة مفوضها السامي لدى باكستان

مليشيا الحوثي تعدم قياديا بحزب المؤتمر ونجله في حجة

عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمنبج السورية

الأردن يطالب سوريا بالإفراج عن الصحفي عمير الغرايبة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

وفاة الملاكمة فريدا ابنة جورج فورمان في ظروف غامضة

"دفء مشوب بالحذر".. سمة المرحلة الأخيرة الفاصلة بين الشتاء والربيع

الصين تدعو المجتمع الدولى إلى تبنى أحدث التقنيات للحفاظ على البيئة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التدخين السلبي يزيد من مخاطر أمراض الكلي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎