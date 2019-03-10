صحيفة إماراتية: اتفاق السويد حول الحديدة مهدد بسبب تعنت الحوثيين

حذرت صحيفة "الوطن" الإماراتية من أن اتفاق "السويد" حول مدينة الحديدة اليمنية ومرافئها يبدو مهددا جراء تعنت ميليشيات الحوثيين، وما يقومون به من مناورات ومحاولات لتعطيل تنفيذ الاتفاق، والعمل على إيجاد تفسيرات متناقضة.



وذكرت الصحيفة، في تعليق اليوم الأحد تحت عنوان "لا لتمديد الأزمات"، أنه على الرغم من أن الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة شهد كل الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثيين، وبحضور البعثة الأممية ذاتها، لكن حتى اليوم لا يزال التعامل الأممي مع خروقات الحوثي، دون مستوى الموقف المطلوب للرد على هذه الانتهاكات، والتلاعب، والتهرب الذي يتم من قبل الانقلابيين على مدار الساعة.



وأكدت الصحيفة، في ختام تعليقها، أنه بعد أن أفلس الحوثيون، وتبدد مخططهم الانقلابي، فهم اليوم يعملون على إطالة أمد معاناة الشعب اليمني، بعد أن تم سحق الكثير من مرتزقة إيران، وتجنيب اليمن مصيرا مأساويا ضمن مخطط التوسع العدواني لإيران -التي تلقت هزيمة ساحقة في اليمن- واليوم ينبغي على الأمم المتحدة أن تلعب دورها المطلوب دون تأخير.