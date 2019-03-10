انطلاق فعاليات "مؤتمر المرأة في العلوم" بالقاهرة.. الثلاثاء

أعلن الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، اكتمال التحضيرات النهائية لفعاليات المؤتمر العالمي للمرأة في العلوم في دورته الثالثة خلال الفترة من 12 حتى 14 مارس الجاري، في القاهرة، مضيفًا أن المؤتمر هذا العالم سينطلق بشكل منتدى دولي وسيشهد العديد من الجلسات العلمية المتخصصة تسبقه دورات تدريبة وورش عمل متخصصة.



وأوضح "النجار" أن اختيار مصر كمكان لتنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر يأتي لثراء إمكانات ومساهمات المرأة المصرية في نهضة الدولة المصرية وما تثبته يوما بعد يوم من قدرات وإمكانات تؤهلها لمجاراة الأدوار الراقية التي تمارسها المرأة في الدول المتقدمة، كما أن الأدوار التي تقوم بها المرأة في جميع الدول العربية وأفريقيا هي أدوار فاعلة وناجحة لخدمة مجتمعها. ولا شك أن الخطوة الكبيرة التي خطتها حكومات الدول العربية بمنح نساء عربيات مناصب وزارية وقيادية رفيعة هو أجلى دليل على ذلك.



يحمل المنتدى عنوان "المؤتمر الثالث لشكبة المرأة في العلوم" تحت شعار دبلوماسية العلوم والابتكار وريادة الأعمال للتنمية المستديمة، ويهدف إلى تأكيد دور المرأة في مختلف مجالات الحياة والمساهمة في قيادة المجتمع وتمكينها من ممارسة أعمال متقدمة في التخصصات العلمية والتكنولوجية وريادة الأعمال.



يشارك في المؤتمر نساء ورجال العلوم جنبًا الى جنب في جلسات نقاش لآخر ما توصلوا إليه في البحث العلمي والابتكار، كما سيتيح المؤتمر فرصة للاطلاع على مسيرة المرأة في مجالات العلوم والابحاث التكنولوجية وريادة الأعمال، كما سيتطرق المؤتمر إلى عدد من القضايا العالمية الهامة التي تبرز دور المرأة والإنجازات التي تحققها والتي ستحققها في هذا المجال، فضلًا عن سبل تجاوز التحديات التي تواجهها وتحول دون تقدمها وإثبات قدرتها فيها.



ومن جانبها، تقول الدكتورة غادة عامر، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن إطلاق المنتدى يعكس الدور المحوري للمرأة في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا في مختلف دول العالم، وما تقوم به من إنجازات ملحوظة بين الكفاءات العلمية والمهنية، من المشاركة في دعم جهود النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الي المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاديات العالمية والعربية عبر توظيف الابتكار.



وأضافت "عامر" أن المنتدى يهدف إلى تأكيد الدور الريادي للمرأة العربية في ميادين البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى الدور المتميز للمرأة في مناحي الحياة المختلفة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يأتي في نسخته الثالثة بعد تنظيم المؤتمر شكل حلقات متعدده انعقدت في الإمارات ومصر وجنوب أفريقيا والسودان، وستشمل جلساته خليط بين أحدث الانجازات العلمية في مصر والدول العربية والأفريقية والعالمية مع عرض قصص نجاح سيدات رياديات عربيات في مجال العلوم والتكنولوجياـ مع عقد ورش العمل التدريبية، فهذا التنوع في الفئات التي يخاطبها المؤتمر يعبر عن اتساع الأفق والرغبة الصادقة والإرادة الجادة للمرأة العربية للمشاركة في جهود التنمية المستدامة.



وفي سياق متصل، تقول الدكتورة أمل أمين الأستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث، ورئيس المؤتمر، إن المنتدى العالمى للمرأة فى العلوم والذي يحمل عنوان "المؤتمر الثالث لشكبة المرأة فى العلوم".. دبلوماسية العلوم والابتكار وريادة الأعمال للتنمية المستديمة، يأتى تبعًا للتوجة العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رفاهية الشعوب والدول، بواسطة تسخير العلوم الحديثة لحل مشكلات المجتمعات المحلية والدولية ومنها تحقيق المساواة بين الجنسين وخلق المناخ الملائم للبحث العلمى من حيث وجود فرق العمل.



وأشارت إلى أن المؤتمر يفتح ذراعيه للرجال والسيدات على حد سواء، ويبحث أيضًا خلق مجتمع علمى متكامل مبنى على أسس علمية صحيحة، من بحث علمى متكامل يمكنه حل المشاكل المجتمعية المحلية والعالمية، ومنها ما يتعلق بالصحة العامة والماء والغذاء والطاقة والبيئة النظيفة والتعليم الجيد وعرض لأحدث الإتجاهات الحديثة عالميًا فى هذه المجالات وما يتعلق بها من اكتشافات تشمل جميع التخصصات العلمية من هندسة وطب وعلوم وزراعة وصيدلة وغيرها من العلوم التكنولوجية.



وأضافت "أمين" أن المنتدى لا يعتبر مؤتمر فحسب، لكنه بمثابة مبادرة لخلق مجتمع متعلم يدرك أهمية العلوم ويعتمد عليها كوسيلة أساسية لحل المشكلات سواء المزمنة أو الطارئة ضمن هدف اكبر (العلم للجميع)، حيث لا يلزم ان يكون العلم فى المعامل فقط، ولكن يمكن ان ينبع من تفاعل العلماء مع المجتمع وتفاعل الأجيال الصاعدة نحو خلق مجتمع ابتكارى يسير بقوة نحو المستقبل.



يذكر أن المؤتمر تلقى أكثر من 4000 مشاركة علمية تم اختيار 410 للإلقاء في المؤتمر، وينضم له 300 من أبرز العلماء المصريين والأجانب، بالإضافة إلى عشرات من الفرق الطلابية.



ويأتي هذا المؤتمر في نسخته الثالثة بدعم من سانوفي للأدوية، وجونسون للابتكار، والجامعة البريطانية في مصر وبنك التنمية الصناعية في مصر، والعديد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات الإهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وشئون المرأة.