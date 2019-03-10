الهان عمر: أوباما لا يختلف كثيرا عن ترامب

صرحت عضوة الكونجرس الأمريكي الهان عمر، أن باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق كان وجها سياسيا من الطراز الأول ولكنه نجح في أن يفلت من عقوبة القتل، وفقا لصحيفة الجارديان.



وأضافت أن الرئيس السابق باراك أوباما، كان يحمل رسالة للتغيير، ولكن سياسته حول أزمة الهجرة لاتختلف عن سياسة ترامب الحالية، فقد كان يعمل اوباما على احتجاز الأطفال على الحدود الجنوبية، بل وتشير العديد من التقاير أن أوباما كان يستخدم الطائرات بدون طيارفي كثير من الحالات دون تحديد الأسباب.



كما وصفت الطريقة التي كان يعمل بها أوباما، رئيس الحزب الديمقراطي السابق، بأنها في "الإطار المكسور جوهريًا مثل ترامب.