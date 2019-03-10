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الأحد 10/مارس/2019 - 10:27 ص

رامز جلال يسافر إلى لندن لبدء تصوير برنامج المقالب الرمضانى

الفنان رامز جلال
الفنان رامز جلال
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2546929

بدأ الفنان رامز جلال فى التحضيرات الأولية لبرنامجه الرمضانى الجديد، بعد انتهاء عمليات المونتاج الخاصة بفيلمه الجديد "سبع البرومبة" الذى لم يتأكد حتى الآن مشاركته فى سباق موسم شم النسيم من عدمه، بعد تأجيل طرحه دون أى أسباب، ولم تعلن الشركة المنتجة عن موعد نهائى لطرحه.

ومن جهة أخرى، يسافر "جلال" إلى العاصمة البريطانية لندن، للتجهيز لبرنامج المقالب الشهير الذى اعتاد الجمهور على تواجده فى الموسم الرمضانى، لينفى بذلك كافة الشائعات التى أكدت توقف البرنامج لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن يصور رامز جلال جميع حلقات البرنامج فى لندن بعد تغيير اللوك الخاص به، والاستقرار على لوك الشخصية التى سيجسدها؛ ضمن حلقات البرنامج، حيث قام بصبغ شعره مؤخرًا للأبيض، وتم رصد ميزانية ضخمة للبرنامج ولم يستقر رامز أو فريق العمل على اسم نهائى للبرنامج حتى الآن.

وأكد مصدر مقرب من العمل أن رامز جلال سيستعين بعدد من خبراء المكياج من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيجرى عددًا من التعديلات على طاقم العمل الخاص بالبرنامج، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء خدع بصرية.

ونفى المصدر أن تكون فكرة البرنامج هى المتداولة منذ فترة عن قيام رامز بتخدير ضيوفه عن طريق أحد أصدقائه ووضعهم فى مكان مظلم، وكأنهم انتقلوا إلى العالم الآخر على أن يظهر لهم رامز كأحد ملائكة الموت ومن ثم يقوم بمحاسبتهم، مشيرا إلى أن الفكرة مغايرة تماما وسيتفاجأ الجمهور بها.

وقال المصدر إن البرنامج سيشهد عددًا من الضيوف من نجوم الصف الأول، سيظهرون لأول مرة مع رامز جلال خلال الحلقات.

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