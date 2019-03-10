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الأحد 10/مارس/2019 - 10:25 ص

الاحتلال يعتقل متضامنًا أجنبيًا في الخليل جنوب الضفة

الاحتلال يعتقل متضامنًا
أ ش أ
dostor.org/2546928

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، متضامنًا إيطاليًا من حركة التضامن الدولية؛ بسبب محاولته توثيق اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال على المتضامنين والمتطوعين وسط شارع الشهداء في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال والشرطة الإسرائيلية اعتدت على متطوعي مجموعات الكفاح للحماية والمراقبة والتوثيق - أثناء عملهم لمرافقة أطفال المدارس وسط الخليل - بحماية الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، حيث كسرت المتطرفة "عنات كوهين" هاتف المتطوع صهيب زاهدة أثناء تصويره للاعتداء بدون اعتقالها أو منعها من قبل الجنود.

وأكد المهندس عيسى عمرو مؤسس مبادرة مجموعات الحماية والمراقبة والتوثيق، "أننا سنستمر في العمل لحماية أولاد شعبنا الفلسطيني وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والوصول إلى المجتمع الدولي لفضح هذه الانتهاكات وصولا لمحاكمة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية"، وأضاف أن فكرة مجموعات الحماية سيتم تعميمها في الضفة الغربية وغزة وهناك مجموعات تتدرب بغزة وجنوب الخليل وبيت لحم.

وأضاف الناشط صهيب زاهدة عضو الهيئة التنسيقية لتجمع شباب ضد الاستيطان "سنعمل على تحدي الاحتلال ولن تمنعنا اعتداءات المستوطنين والجنود وعرقلتهم لعملنا لأننا نريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني".

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