اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف | Liverpool

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اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف | Liverpool

يستضيف اليوم، الأحد، فريق ليفربول البريطاني، نظيره بيرنلي على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الأسبوع الـ30 بالبريميرليج.

ويتطلع نجم المنتخب وليفربول محمد صلاح إلى الوصول للهدف الـ50 في الدوري الإنجليزي في ظهور الـ66 أمام بيرنلي في مسابقة الدوري.

اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف | Liverpool

وأهدر ليفربول 8 نقاط فى آخر ست مباريات بتعادله فى أربع منها، مما سمح لمانشستر يونايتد بانتزاع الصدارة منه بفارق نقطة واحدة.