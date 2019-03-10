التعليم العالي: 95 منحة دراسية من روسيا للدارسين المصريين

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسى 20192020 والبالغ عددها 95 منحة دراسية للدارسين المصريين وفقا لبروتوكول التعاون بين البلدين.



وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ أن التقرير أشار إلى تقديم عدد 20 منحة من جمهورية روسيا الاتحادية للحصول على الدكتوراه فى مختلف التخصصات فيما عدا الفنون والموسيقى، وأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 21 مارس الجارى، حيث يقوم المتقدم للمنحة بالتسجيل على موقع RUSSIA.STUDY واختيار البرنامج التعليمى المناسب من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني https:russia.studyrunavigator



ويتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، ويشترط فى المتقدم أن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، والمعاهد، والهيئات، والمراكز البحثية، وألا يزيد سن المتقدم للدكتوراه على 32 سنة، وأن يشغل وظيفة مدرسا مساعدا أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف في أول سبتمبر 2019، والحصول على 67 درجة في IBT أو 5.5 درجات في اختبار IELTS.



وأضاف التقرير أن الجانب الروسى سيقدم راتبا شهريا يقدر بـ 6000 روبل لطلاب الدكتوراه، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية بمقتضى بوليصة التأمين الصحي على نفقة العضو وقيمتها نحو 200 دولار أمريكي سنويًا، وتختلف باختلاف المدينة والجامعة المقيد بها الطالب، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية ومصروفات التسجيل، وتتحمل البعثات استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسي "طبقًا لبروتوكول التعاون"، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، ولا تتحمل البعثات أية نفقات للأسرة.



وأعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن تقديم 75 منحة من جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسى 20192020 وبدون نفقات من البعثات، موزعة على النحو التالى (30 منحة فى تخصص الطاقة والتكنولوجيا النووية، 3 منح فى تخصص علوم الأرض،4 منح من وزارة الثقافة الروسية، 6 منح من وزارة الزراعة الروسية، و32 منحة بتخصصات مختلفة.



وأشار التقرير إلى أن التقدم والتسجيل لهذه المنح يكون قبل 25 مارس الجارى على موقع RUSSIA.STUDY ويتم اختيار البرنامج التعليمى المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https:russia.studyrunavigator.

