livehd7 مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الاسطورة HD اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي

اليوم الأحد 10-3-2019، يستضيف نادي ليفربول نادي بيرنلي اليوم على ملعب أنفيلد، بعد أن فشل محمد صلاح في التسجيل في مباراة الذهاب، يأمل الجماهير في تسجيله اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف لصالح الريدز، وذلك على شاشة بي إن سبورت إتش دي، القناة الناقلة للدوري الإنجليزي ونتابع مباراة العودة اليوم وسط أمل من جماهير الريدز في إقتناص الثلاث نقاط، والإقتراب من السيتي المتصدر لجدول الترتيب حتى الآن، ونتابع معكم المباراة وسط ترقب من الجماهير في إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حلق السيتي في الصدارة، ولكن ليفربول يمتلك فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حالة الفوز اليوم.





livehd7 مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الاسطورة HD اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي





















موعد مباراة ليفربول القادمة

ليفربول – بيرنلي 10 مارس 14:00

بايرن ميونخ – ليفربول 13 مارس 2200

فولهام – ليفربول 16 مارس 17:00

ليفربول – توتنهام 19 مارس 17:00





بطاقة المباراة

مباراة ليفربول ضد بيرنلي

الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي

على ملعب أنفيلد “ليفربول”

الحكم أندريه مارينر

تعليق خالد الحدي

مبارة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب فوز ليفربول 3-1

توقيت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي 2